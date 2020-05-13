لـ أندرويد و آيفون .. أفضل 5 ألعاب على الهواتف الذكية في 2020

فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد COCID-19 فى معظم دول العالم، واستمرار قيود الحجر الصحي فى المنازل للملايين، أصبح يستخدمون الإنترنت بشكل مكثف ، لمشاهدة المحتوى الترفيهي مثل يويتيوب و الألعاب على الهواتف الذكية.





ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى، مجموعة من أفضل الألعاب للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد و IOS لـ آيفون، فهما الأكثر إستخدامًا حول العالم، فإذا كنت تشعر بالملل يمكنك تنزيلها على الهاتف الخاص بك والاستمتاع بها.





وفيما يلى نستعرض قائمة أفضل الألعاب لعام 2020:













منذ أن تم الإعلان عن اللعبة فى عام 2013 وتشهد نموًا فى قاعدة اللاعبين بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وتجمع اللعبه بين الخيال العلمي والأكشن وفنون الدفاع عن النفس، وتعد اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر إثارة للإعجاب، ويمكن تشغيلها على كل أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتضم اللعبة أكثر من 26 مليون شخص حتى الآن، وعلى الرغم من أنها مجانية، لا تزال لعبة Warframe بمثابة مثال ممتاز على التقنية، ويمكنك تجربتها عند حصولك على وحدة تحكم جديدة.













توجد الكثير من الألعاب التى تركز على المعارك البحرية والجوية، ولكن لا يوجد ما هو أفضل من لعبة World of Tanks، حيث تتميز الدبابات والمدرعات من شتى دول العالم بالقوة والواقعية إلى حد كبير، وتجمع اللعبة بين عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتنافس الفرق باستمرار للحصول على مواقع تكتيكية فوق بعضها البعض لأنها تطلق النار لفترة طويلة وحماية الحلفاء.













تتميز اللعبة بالجمع بين قتال السفن البحرية والدبابات حيث تأتي بأربعة أنواع من السفن وهى السفن الحربية والطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات وأنماط مختلفة وهى عبارة عن قتال استراتيجي فى المياه المفتوحة.





4- لعبة War Thunder









وتدور أحداثها حول قتال الحرب العالمية الثانية وتسمح للاعبين بدخول قمرة قيادة الطائرات القادمة من الخمس قوي العالمية اَنذاك، وإذا كنت تريد محاكاة جادة، بحيث يكون التحكم فى طائرة هو مهمة معقدة، يمكنك القيام بذلك فى لعبة War Thunde .





و إذا كنت ترغب في لعبها أكثر على أنها لعبة أركيد، فيمكنك القيام بذلك أيضًا بمجرد أن تكون واثقًا من مهاراتك، حيث يمكنك القفز عبر الإنترنت والتنافس في معارك ملحمية 16 لمواجهة 16 أو تنفيذ المهام القائمة على الهدف، وتحتوى اللعبة أيضًا على قتال بالدبابات والأسلحة المختلفة وعلى الرغم من أنها مجانية إلا أنه يمكنك شراء بعض المعدات المختلفة من اللعبة.





5- لعبة Let It Die







