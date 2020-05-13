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تكنولوجيا

لـ أندرويد و آيفون .. أفضل 5 ألعاب على الهواتف الذكية في 2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:01 ص
لـ أندرويد و آيفون..أفضل
لـ أندرويد و آيفون..أفضل ألعاب في 2020
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قسم التكنولوجيا
فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد COCID-19 فى معظم دول العالم، واستمرار قيود الحجر الصحي فى المنازل للملايين، أصبح يستخدمون  الإنترنت بشكل مكثف ، لمشاهدة المحتوى الترفيهي مثل يويتيوب و الألعاب على الهواتف الذكية.

ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى، مجموعة من أفضل الألعاب للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد و IOS لـ آيفون، فهما الأكثر إستخدامًا حول العالم، فإذا كنت تشعر بالملل يمكنك تنزيلها على الهاتف الخاص بك والاستمتاع بها.

وفيما يلى نستعرض قائمة أفضل الألعاب لعام 2020:


تحميل لعبة Warframe مجانية للكمبيوتر

منذ أن تم الإعلان عن اللعبة فى عام 2013 وتشهد نموًا فى قاعدة اللاعبين بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وتجمع اللعبه بين الخيال العلمي والأكشن وفنون الدفاع عن النفس، وتعد اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر إثارة للإعجاب، ويمكن تشغيلها على كل أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتضم اللعبة أكثر من 26 مليون شخص حتى الآن، وعلى الرغم من أنها مجانية، لا تزال لعبة Warframe بمثابة مثال ممتاز على التقنية، ويمكنك تجربتها عند حصولك على وحدة تحكم جديدة.


تحميل لعبة World of Tanks Blitz للكمبيوتر نسخه مجانيه

توجد الكثير من الألعاب التى تركز على المعارك البحرية والجوية، ولكن لا يوجد ما هو أفضل من لعبة World of Tanks، حيث تتميز الدبابات والمدرعات من شتى دول العالم بالقوة والواقعية إلى حد كبير، وتجمع اللعبة بين عدد كبير من اللاعبين حول العالم، حيث تتنافس الفرق باستمرار للحصول على مواقع تكتيكية فوق بعضها البعض لأنها تطلق النار لفترة طويلة وحماية الحلفاء.


تحميل لعبة السفن الحربية الاستراتيجية World Of Warships للكمبيوتر ...

تتميز اللعبة بالجمع بين قتال السفن البحرية والدبابات حيث تأتي بأربعة أنواع من السفن وهى السفن الحربية والطرادات والمدمرات وحاملات الطائرات وأنماط مختلفة وهى عبارة عن قتال استراتيجي فى المياه المفتوحة.

4- لعبة War Thunder

War Thunder v1 - البوابة الرقمية ADSLGATE

وتدور أحداثها حول قتال الحرب العالمية الثانية وتسمح للاعبين بدخول قمرة قيادة الطائرات القادمة من الخمس قوي العالمية اَنذاك، وإذا كنت تريد محاكاة جادة، بحيث يكون التحكم فى طائرة هو مهمة معقدة، يمكنك القيام بذلك فى لعبة War Thunde .

و إذا كنت ترغب في لعبها أكثر على أنها لعبة أركيد، فيمكنك القيام بذلك أيضًا بمجرد أن تكون واثقًا من مهاراتك، حيث يمكنك القفز عبر الإنترنت والتنافس في معارك ملحمية 16 لمواجهة 16 أو تنفيذ المهام القائمة على الهدف، وتحتوى اللعبة أيضًا على قتال بالدبابات والأسلحة المختلفة وعلى الرغم من أنها مجانية إلا أنه يمكنك شراء بعض المعدات المختلفة من اللعبة.

5- لعبة Let It Die

إنطباعات: تجربتنا للعبة Let it Die - ترو جيمنج

تعد من أكثر الألعاب إثارة في هذه القائمة، حيث أنها لعبة ترتكز على القرصنة والافتراضات، وتقاتل فيها المخلوقات الشريرة والأعداء، وعندما تموت تتم مشاركة بيانات اللعب الخاصة بك مع لاعبين آخرين، مما يضيفك إليهم كأعداء (والعكس صحيح).
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