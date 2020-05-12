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تكنولوجيا

المركز الأول لـ شاومي.. قائمة الهواتف الذكية الأكثر رواجا فى هذا الشهر.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:01 م
المركز الأول لـ شاومي..قائمة
المركز الأول لـ شاومي..قائمة الهواتف الذكية الأكثر رواجًا
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قسم التكنولوجيا
يبحث الملايين يوميًا عن أفضل الهواتف الذكية حتي يستقروا على المناسب لهم ويقدمون على شرائه، ولكن مع ظهور هاتف جديد فى كل يوم أصبح قرار إقتناء هاتف جديد أمرًا فى غاية الصعوبة.

خاصةً فى شهر مايو الجارى بعدما أعلنت العديد من الشركات العالمية الشهيرة عن هواتف عدة لها، والتى كان من المفترض طرحها فى الربع الأول من 2020، إلا أن تفشي فيروس كورونا التاجي تسب فى إلغاء الكثير من الأحداث الهامة لإطلاق معظم الهواتف الذكية.

وكشف موقع جي إس إم أرينا التقني عن قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر رواجًا "تريند" لشهر مايو الجاري، وكانت المفاجأة هى إحتلال شركة شاومى الصينية لأكثر من مركز فى القائمة بإجمالى 6 هواتف دفعة واحدة، لتفوز بنصيب الأسد، وحتى الصدارة كانت من نصيبها مع هاتف  Xiaomi Poco F2 Pro.

وفيما يلى نستعرض القائمة :

1- Xiaomi Poco F2 Pro

Xiaomi Poco F2 Pro

2- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

3- Apple iPhone SE 2020

Apple iPhone SE (2020)

4- Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9S

5- Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

6-Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51

7- Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8


8- Huawei P30 Pro New Edition 

Huawei P30 Pro New Edition

9- Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

10- Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8
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