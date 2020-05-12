المركز الأول لـ شاومي.. قائمة الهواتف الذكية الأكثر رواجا فى هذا الشهر.. صور

يبحث الملايين يوميًا عن أفضل الهواتف الذكية حتي يستقروا على المناسب لهم ويقدمون على شرائه، ولكن مع ظهور هاتف جديد فى كل يوم أصبح قرار إقتناء هاتف جديد أمرًا فى غاية الصعوبة.





خاصةً فى شهر مايو الجارى بعدما أعلنت العديد من الشركات العالمية الشهيرة عن هواتف عدة لها، والتى كان من المفترض طرحها فى الربع الأول من 2020، إلا أن تفشي فيروس كورونا التاجي تسب فى إلغاء الكثير من الأحداث الهامة لإطلاق معظم الهواتف الذكية.





وكشف موقع جي إس إم أرينا التقني عن قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر رواجًا "تريند" لشهر مايو الجاري، وكانت المفاجأة هى إحتلال شركة شاومى الصينية لأكثر من مركز فى القائمة بإجمالى 6 هواتف دفعة واحدة، لتفوز بنصيب الأسد، وحتى الصدارة كانت من نصيبها مع هاتف Xiaomi Poco F2 Pro.





وفيما يلى نستعرض القائمة :





1- Xiaomi Poco F2 Pro









2- Xiaomi Redmi Note 9 Pro









3- Apple iPhone SE 2020









4- Xiaomi Redmi Note 9S









5- Xiaomi Redmi Note 8 Pro









6-Samsung Galaxy A51









7- Xiaomi Redmi Note 8













8- Huawei P30 Pro New Edition









9- Xiaomi Mi Note 10 Lite









10- Samsung Galaxy S8



