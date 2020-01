أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

ويحتوي Galaxy Note10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Galaxy Note10 Plus بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.



وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.



ويأتي Galaxy Note10 Plus بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18400 جنيه مصري.