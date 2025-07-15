مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات

فى مشهد يتكرر كل يوم فى حى حدائق القبة، حيث تحولت معظم الشوارع الى باكين للسيارات الخاصة، بسبب قيام بعض المواطنين بوضع حواجز حديدية فى الطريق العام لحجز اماكن لسياراتهم الخاصة، الأمر الذى يعد مخالف للقانون .

رصد عدد من الأهالي انتشار الحواجز الحديدية والعوائق في بعض الشوارع، وضعها سكان العقارات لحجز أماكن خاصة بسياراتهم، ما تسبب في إعاقة حركة المرور وأثار استياء المارة والسائقين على حد سواء.

يناشد أهالى حى الحدائق خاصة شارع ترعة الجبل وشلبى والسد مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وحى حدائق القبة بسرعة ازالة الاشغالات واستيلاء المواطنين على الأرصفة والشوارع بوضع حواجز حديدية الأمر الذى يعد استيلاءً على الرصيف وأماكن الانتظار العامة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإزالة هذه الحواجز وإعادة الانضباط إلى الشوارع، خاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة.

