آمال ماهر.. وليد توفيق يعلّق على لقب صوت مصر

علّق الفنان اللبناني وليد توفيق على الجدل الدائر مؤخرًا حول منح لقب "صوت مصر" لفنانة بعينها، مؤكدًا رفضه لفكرة التصنيفات الفنية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الساحة الغنائية المصرية والعربية تزخر بأصوات متميزة لا يمكن اختزالها في لقب واحد.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة "المشهد":

"مفيش حاجة اسمها صوت مصر، شيرين، أنغام، وآمال ماهر من أبرز الأصوات المصرية، وكل واحدة منهن تملك لونًا خاصًا وجمهورًا واسعًا."

وأضاف: "زمان كان التصنيف موجود لأن عدد الفنانين كان قليل، لكن دلوقتي كل فنان متفوق في لونه ومجاله. أنا ضد التصنيفات عمومًا."

وأشاد توفيق بأداء الفنانة آمال ماهر، معتبرًا إياها من أبرز المطربات في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى قدرتها على إعادة تقديم أغاني أم كلثوم بأسلوب مميز جذب الشباب، إلى جانب الفنان جورج وسوف الذي نجح أيضًا في تقديم تراث كوكب الشرق بأسلوبه الخاص.