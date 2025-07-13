اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

تصدّرت المطربة أنغام محركات البحث على "جوجل"، بعد ردّها على الحملة التي شُنّت ضدها خلال الأيام الماضية، واتهامها بالتسبب في أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة في مهرجان موازين.

وقالت "أنغام"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها لم تُخبر أحدًا بتعرضها لوعكة صحية، حتى لا تُسبب حالة من القلق لأسرتها وجمهورها، مضيفة أنها لم تكن قادرة على الرد على أي مكالمات.

وأشارت إلى أنها شعرت بتعبٍ مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى صباح أمس السبت.

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https://youtube.com/shorts/kzPIBkVkT4c