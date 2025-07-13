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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة دعم مؤثرة من سهير شلبي لـ شيرين: ربنا يعينك على الحياة

شيرين عبد الواهاب
شيرين عبد الواهاب
منار نور

في لفتة إنسانية صادقة، وجهت الإعلامية القديرة سهير شلبي رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «الراديو بيضحك» على إذاعة "نجوم FM".

قالت شلبي بتأثر:"كان ممكن أموت بعد رحيل جوزي.. ده كان الحب الوحيد في حياتي، ضهري انكسر.. بس لازم تقومي، إدي نفسك قوة، وادعي ربنا يعينك على الحياة."

وأضافت:"ادعي كتير إن ربنا ينجيكي من الهم والكرب، وقولي: اللهم أذهب عنا الحزن والكرب والبشاعة اللي ممكن نواجهها في حياتنا."

وأكدت سهير أن المرأة حين تُطعَن في حبها قد تنكسر وتتأذى، لكنها قادرة على الوقوف من جديد، مختتمة رسالتها بقولها: "لازم نكون رحماء بيها.. الرحمة أهم من القسوة."

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