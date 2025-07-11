بعد منعها من دخول مخيم عين الحلوة .. حل أزمة شيرين وجمانة جمال تعلق

علّقت الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال على الأزمة التي واجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، عقب منعها من دخول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، حيث كان من المقرر أن تلتقي بالفنان فضل شاكر لتسجيل عمل غنائي مشترك.

كتبت جمانة جمال عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس":“ظبطت.”

وكانت شيرين قد وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، إلا أن عدم حصولها على التصاريح الأمنية اللازمة حال دون دخولها المخيم، ما تسبب في تعطيل اللقاء الفني المنتظر. وقد تم التوصل إلى حل للأزمة خلال الساعات القليلة الماضية.

يُذكر أن اللقاء الفني بين شيرين وفضل شاكر يأتي بعد سنوات من الشائعات حول إمكانية تعاونهما، وسط ترقب جماهيري واسع لإصدار العمل الجديد.