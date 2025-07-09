تطور مثير في اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بتهديد مدير حساباتها

أحالت نيابة الشيخ زايد التحقيق في اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بسب وقذف مدير حساباتها إلى النيابة الكلية.

قرار بشأن اتهام شيرين عبدالوهاب في قضية مدير حساباتها

وقال فهد مرزوق المحامي دفاع مدير حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، إن النيابة قررت إحالة ملف القضية للنيابة الكلية للتحقيق به، ومازالت القضية قيد التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة بالشيخ زايد لأقوال مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب في بلاغه ضدها الذي يتهمها فيه بالسب والتهديد إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

وقال مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب في التحقيقات إنه فوجئ بها تقوم بشتمه وسبه وتهديده وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وحرر مدير صفحة الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، محضرا بديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، يتهم فيه شيرين عبدالوهاب بسبه وتهديده، على خلفية مشكلات تتعلق بكلمات السر الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام وكيلا عن محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية الخاصة بالفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب على منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، يفيد بتعرض موكله للسب والقذف والتهديد بالإيذاء.

وأكد مقدم البلاغ أن الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب وجهت عبارات السب والقذف والتهديد لموكله عبر مكالمة هاتفية بسبب خلاف بين الطرفين حول كلمات السر الخاصة بالحسابات الإلكترونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.