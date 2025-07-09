الداخلية تضبط قائدي 4 سيارات لقيامهم بأداء حركات استعراضية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائدى 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط سائقي 4 سيارات في الجيزة

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة ، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .

بالفحص تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها وقت ارتكاب الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بالجيزة).. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة ابتهاجا بحفل زفاف كريمة أحدهم .

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها .