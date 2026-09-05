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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شخصين في حريق مصنع كرتون بالعبور

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أصيب شخصان منذ قليل، إثر اندلاع حريق مصنع كرتون في العبور بمحافظة القليوبية.


وانتقل الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، واللواء وليد الشبراوى مدير أمن القليوبية إلى موقع الحريق الذي اندلع داخل أحد مصانع الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور؛ لمتابعة تطورات الحريق والوقوف على جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران.


وجاء انتقال القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء ميدانيًا، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المصانع والمنشآت المجاورة.

من ناحية أخري نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بساحة تخزين الكرتون التابعة لأحد مصانع صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، بعد جهود مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمصانع المجاورة.


وتتابع المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أعمال السيطرة على الحريق وعمليات التبريد ميدانيًا من موقع الحريق، بحضور ممثلي جهاز مدينة العبور، وبالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.


وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من إخماد جميع البؤر المشتعلة، ومنع تجدد اشتعال النيران، مع تأمين موقع الحريق واستمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع الحريق ورفع درجة الاستعداد، والتأكد من تأمين المنطقة المحيطة ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

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