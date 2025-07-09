"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأطفال بالجلوس على نوافذ سيارة حال سيرها بالطريق الدائرى بالجيزة .. وضبط مرتكبى الواقعة.

تفاصيل فيديو خروج أطفال من سيارة في الجيزة

حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأطفال بالجلوس على نوافذ سيارة حال سيرها بالطريق الدائرى بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيب بالجيزة) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو مع أنجاله .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.