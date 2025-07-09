رصاص في نص الليل.. تفاصيل واعترافات مثيرة في اتهام مستشار سابق بـقـ.تل طليقته

تضمنت التحقيقات في جريمة مقتل سيدة برصاص طليقها مستشار سابق في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل مثيرة ومفاجآت فجرها المتهم وآخر تبين أنه متزوج عرفيا من المجني عليها.

اعترافات مستشار سابق متهم بقتل طليقته

قال المتهم الذي تبين أنه مستشار سابق أنه انفصل عن طليقته المجني عليه منذ عام 2021 بعد حوالي 14 سنة زواج أثمرت عن 3 أبناء تتراوح أعمارهم بين 13 و 8 سنوات، وعقب طلاقهما كثرت الخلافات بينهما خاصة أنها كانت ترفض رؤيته لأبناءه رغم محاولاته المستمرة إلا أنه كان يقابل بالرفض الدائم.

وأضاف المتهم أنه علم بلقاءها لرجل آخر واكتشف زواجها منه عرفيا فقرر الانتقام منها ليقوم بمراقبتها وتتبع خط سيرها منذ خروجها من منزلها في منطقة الهرم حتى وصولها إلى الممشى السياحي في مدينة 6 أكتوبر ولقاءها بزوجها فأخرج سلاحه وأطلق عليها الرصاص وفشل في الهرب بعدما أحاطه المارة وسلموه لرجال الشرطة.



ضرب عليها نار في العربية

وذكر صاحب معرض سيارات أنه تزوج من المجني عليها عرفيا منذ فترة وأنه كان يعلم بوجود خلافات مستمرة بينها وبين طليقها حيث انفصلا منذ 4 سنوات ويوم الجريمة ذهبت إليه زوجته والتقاها وجلسا سويا في سيارته أمام معرض السيارات بالممشى السياحي في منطقة سيتي بارك حتى فوجيء بطليقها أمامهما ويصوب تجاهها سلاح ناري "طبنجة" وقبل ان يستوعب ما يحدث ويحاول احتواء الأمر أطلق طليقها عدة أعيرة نارية استقرت بعضها في رأسها.

وأضاف الزوج أنه نجح في الإمساك بالمتهم والاستغاثة بالمارة والمحيطين بهما فتجمع عدد منهم وسيطروا عليه حتى حضر رجال الشرطة.

وتجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في قتل مستشار سابق لطليقته رميا بالرصاص على الممشى السياحي في منطقة سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر.

مفاجآت صادمة

وكشفت التحقيقات الأولية عن مفاجآت صادمة في الجريمة حيث رصدت كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة وأقوال شهود العيان سير سيدة رفقة زوجها ثم توقف شخص أمامها وإطلاق أعيرة نارية صوبها فأرداها قتيلة في حالة بعدما اخترقت رصاصتين رأسها لتسقط غارقة وسط دماءها.

تحفظ رجال الأمن على كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة بعدما أمرت النيابة بتفريغها وتحريز محتواها كما انتقل رجال النيابة العامة إلى المستشفى لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليها وبيان ما بها من إصابات كما قررت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وندب الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة ونوع وعيار السلاح المستخدم.

وأسفرت التحقيقات وتحريات رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة عن أن طليق المجني عليها مستشار سابق وراء ارتكاب الجريمة حيث فوجئ الأهالي بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك فطارد الأهالي مطلق النيران وتمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

مش بشوف ولادي

تبين من الفحص التحري فور وصول رجال مباحث أكتوبر أن المتهم طليق المجني عليها وأنه توجد بينهما خلافات دائمة أدت لانفصالهما واستمرت عقب الطلاق وأنها ترفض السماح له برؤية أبناءه حتى علم بزواجها عرفيا فتتبع خط سيرها وترصد لها حتى شاهدها تسير معه في الممشى السياحي بمنطقة سيتي بارك وأطلق عليها الرصاص لتسقط قتيلة في الحال.

وتولى فريق بحث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف للوقوف على كيفية ارتكاب المتهم الواقعة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان، حيث ذكروا أن المتهم أطلق النار على المجني عليها، وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوج المجني عليها، وذكر أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، بأحد الشوارع، أطلق طليقها المتهم عيارا ناريا، ما أسفر عن مقتلها.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، دفعته لارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بجريمة قتل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل سيدة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أطلق النار على طليقته، أثناء سيرها بصحبة زوجها، ما أدى إلى مقتلها، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق..