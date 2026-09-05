سكرتير عام محافظة القليوبية تنتقل لموقع حريق مصنع كرتون العبور

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث ومتابعة أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق ميدانيًا، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.



وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للأجهزة المعنية حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتبريد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.



وتشير المعاينة الأولية إلى أن المصنع مقام على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، فيما اندلع الحريق بفناء المصنع في الساحة المخصصة لتخزين رولات الكرتون الكبيرة.



كما امتدت النيران إلى مصنع ملابس مجاور، حيث وصلت إلى الدور الرابع بالمصنع، إلا أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وجهود رجال الإطفاء أسهمت في السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المصنع والمنشآت المحيطة وقد أسفر الحادث عن خسائر مادية فقط، دون وقوع خسائر في الأرواح.