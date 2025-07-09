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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس القضاء الأعلى يستقبل وفدا قضائيا من عمان

وفد قضائي من عمان
وفد قضائي من عمان
محمد عبدالله

استقبل القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بمكتبه بديوان محكمة النقض ، وفداً قضائياً رفيع المستوى من سلطنة عمان الشقيقة برئاسة القاضي إبراهيم بن عبد الله بن حمد البوسعيدى – قاضي المحكمة العليا، رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ، وذلك لتقديم التهنئة لمعاليه بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى . 

رئيس القضاء الأعلى يستقبل وفدا قضائيا من عمان

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال – النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي عابد راشد – النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وأعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم فى دعم مسيرة العدالة وترسيخ سيادة القانون فى الدولتين .

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