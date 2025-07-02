منة القيعي تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب وأنغام

نشرت الشاعرة منة القيعي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تتحدث عن أزمة شيرين عبد الوهاب وأنغام.

وقالت منة القيعي : "ستات مصر الفنانات القمرات المشرفات النجمات اللي منورة في سماء الفن مش بس في مصر في الوطن العربي كله، شيرين وأنغام أعمدة بنتسند عليها بقالنا سنين ومهم يتقالهم علنًا اتعبوا واسندوا على جماهيركم اللي بتحبكوا وبقيالكم رغم الأحقاد وبعد الشر عن كل واحدة بتطولها روح مش طيبة وتأذيها، لكن تذكروا جيدًا لو الكارهين ألف فالمحبين ملايين وباقيين.

منة عدلي القيعي تحتفل بزفافها

وكانت الشاعرة منة عدلي القيعي احتفلت في الأيام الماضية بحفل زفافها على الفنان الشاب يوسف حشيش، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، من بينهم ياسمين عبد العزيز، ومنة شلبي، وبوسي، ومحمد حماقي، وغيرهم.

ونشرت منة عدلي القيعي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من حفل زفافها معلقة: "الأحلام ساعات بتتحقق".

فى هذا السياق ، نشر يوسف حشيش فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام يستعرض فيه أبرز لحظات حفل الزفاف التى ظهرت فى أجواء مبهجة مليئة بالسعادة ، وكتب معلقا: “ايه اليوم الحلو دا وايه الناس الحلوة دي .. احنا فعلا محظوظين”.

زفاف يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي

وأقيم حفل الثنائي يوم الخميس الماضي فى أحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن أبرزهم ياسمين عبد العزيز، محمود العسيلي ، بوسي ، أحمد سعد ، منة شلبي.

وفى شهر أكتوبر الماضي، احتفلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي بخطوبتها على الفنان وصانع المحتوي الشاب يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

وحرص كل من الفنان أكرم حسني والفنانة كارمن سليمان علي حضور حفل الخطوبة، وقد قامت الأخيرة بالمشاركة بالغناء في تلك الاحتفالية.