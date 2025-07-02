بفستان مجسم .. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها و جمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة مرتديه فستان لافت ومجسم باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.



وكانت قد شاركت خبيرة التجميل دينا راغب، صور جديدة لها رفقة الفنانة مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.