شحتة كاريكا يحذف جميع أغاني أحمد عامر من قناته على يوتيوب

أعلن مؤدي المهرجانات شحتة كاريكا عن حذف كافة الأغاني الخاصة بالفنان الراحل أحمد عامر من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، داعيًا جميع شركات الإنتاج والفنانين الذين تعاونوا معه إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

وكتب كاريكا عبر حسابه الرسمي: "تم حذف جميع أغاني أحمد عامر من على قناتي.. نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل حد عمل ديو مع أحمد يمسح الأغاني بتاعته، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعًا".

رحل عن عالمنا المغني الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

ماذا قال أحمد عامر في آخر منشور له على فيسبوك:

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.