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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

تأخير دفن احمد عامر
تأخير دفن احمد عامر
أحمد فتحي

 أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل عن السبب الحقيقي وراء تأخر دفن جثمان الفنان أحمد عامر بسبب صدور قرار من جهات التحقيق بانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الحرايري . 

وكان مركز ومدينة سمنود شهد في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الفنان الشاب أحمد عامر مطرب الغناء بشكل مفاجئ عقب تدهور حالته الصحية خلال 72 ساعة الماضية بشكل مفاجئ خال تواجده بين أحضان أسرته بمسقط رأسه في محافظة الغربية تزامنا مع نعي الآلاف من محبيه.

كما يستعد أفراد أسرته وأقاربه ومحبوه بمسقط رأسه علي أداء صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الظهر بمسجد الحرايري أحد المساجد الكبري بمركز ومدينة سمنود . وأفادت مصادر مقربة من أفراد أسرته أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم نقل علي أثرها بسيارة خاصة إلي الطوارئ والاستقبال بمركز القلب التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة بمجرد وصوله. ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل. 

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”. وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

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