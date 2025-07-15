بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

روج الفنان عزيز مرقة لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “كون كويس” والذى من المقرر طرحه غدا على جميع المنصات.

وشارك عزيز مرقة جمهوره بوستر الألبوم عبر حساباته الرسمية على موقع انستجرام ، وجاء بتعليق: “كون كويس أول ألبوم بعد سنين يعني بكرة”.

وفى رمضان الماضي ٢٠٢٥ ، قدم عزيز مرقة تتر مسلسل “اثينا” من بطولة ريهام حجاج وعدد كبير من نجوم الفن.

عزيز مرقة وأغنية حطة ايديك

وفى يناير الماضي، طرح النجم عزيز مرقة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة، بعنوان "حطة إيدك" من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب وتسجيله، بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، ولأول مرة يتم تسجيل الأغنية وتصويرها فى آن واحد، وعقب ذلك تم عمل تجربة مشاركة عدد من معجبى عزيز، بأحد المسارح فى مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية فى يوم آخر، فى مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه بعد دعوته على السوشيال ميديا التى طالب فيها بمشاركته عدد من معجبيه لكل من كان لديه ظروف صعبة، أو أى مشكلة صحية أو عاطفية يشعر بها، ليعيش معه اللحظات التى مر بها.. والمفاجأة كانت مشاركة عدد من المعجبين منهم من غزة، وأيضا شخص فقد أحد أقاربه، إلى جانب سيدة مرت بظروف صعبة فى حياتها وقام أولادها بتقديم هدية لها فى هذا اليوم، وقام عزيز بغناء الأغنية أكثر من مرة لكل شخص مر بهذه الظروف المختلفة نتيجة لضغوط الحياة، ليمنح نفسه حالة خاصة جدا مع معانى ومفهوم الأغنية.

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين عزيز والمخرج بيشوى يسى، بعد فيديو كليب أغنية "أحلى واحدة" بتوزيع موسيقى وشكل مختلف التي قدمها عزيز فى حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، وهى من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب "مجنانى بتوزيع موسيقى وشكل مختلف“، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب"ماتيجى سكة" الذى تم طرحه فى نوفمبر الماضى بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، والأغنيات من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.