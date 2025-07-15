رئيس صناعة الدواء : المستحضرات منتهية الصلاحية "قنبلة موقوتة"..وحملات السحب مطلوبة

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن حملة سحب الأدوية منتهية الصلاحية تمثل مبادرة وطنية تنفذ بتوجيه من هيئة الدواء المصرية، وتشارك فيها كافة أطراف منظومة الدواء، من مصنعين وموزعين وأصحاب صيدليات ونقابة الصيادلة، بهدف حماية المجتمع من مخاطر جسيمة.

وأوضح الليثي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أن وجود الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق يمثل خطرًا حقيقيًا، حيث قد يستغلها البعض من عديمي الضمير لإعادة تدويرها من خلال تغيير العبوة وطرحها مجددًا، ما يهدد صحة المواطنين.

وأضاف: "أنا كرئيس لغرفة صناعة الدواء بقول إن علبة دواء منتهية الصلاحية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد المصنع نفسه، قبل أي طرف آخر".



وتابع الليثي مؤكدا أنه يقوم شخصيًا بإعدام هذه الأدوية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، مشددًا على ضرورة التزام كل من المصانع والموزعين والصيدليات بمسؤولياتهم لضمان سلامة الدواء وجودته.

وأشار إلى أن إعدام الأدوية يتم وفق معايير دقيقة ومحكمة، تضمن التخلص الآمن منها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية سمعة الصناعة الدوائية والحفاظ على صحة المواطنين.