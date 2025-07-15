وزير الأوقاف يؤكد على أهمية تكريم الأئمة المجتهدين ومحاسبة المقصرين في عملهم

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مع مديري المديريات الإقليمية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل الميداني، والوقوف على أبرز المستجدات والتحديات، وبحث سبل الارتقاء بالأداء الدعوي والإداري على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الاجتماع على أهمية تكريم المتفانين والمجتهدين في أداء مهامهم، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه حالات التقصير أو الإهمال، بما يعزز مناخ الانضباط والتميز داخل قطاعات الوزارة، ويخدم أهدافها في نشر الوعي الديني الرشيد، وحماية المجتمع من الفكر المتطرف، ودعم مسيرة الوطن في البناء والتنمية.

كما شدد على ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة، وتذليل العقبات، وتنفيذ سياسة الثواب والعقاب، تمثل أولويات أساسية في منهج العمل بالوزارة، مشددًا على أهمية الانضباط في الأداء، وتحمل المسئولية، والتزام الجميع باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل الدعوي والإداري.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا إلى رفع كفاءة الأئمة علميًّا وسلوكيًّا، بما يليق بمكانتهم الدينية والمجتمعية، ويقدم الصورة الحقيقية للإمام القدوة، القادر على الجمع بين أصالة المنهج ووعي الواقع، وتقديم خطاب ديني يرسخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني.

وفي إطار حرصه على تطوير المنظومة الدعوية، وجّه الوزير بضرورة توفير الدعم الكامل للأئمة المتميزين، وتكثيف البرامج التدريبية النوعية، والتوسع في المبادرات العلمية التي تسهم في تعزيز الكفاءة والوعي بقضايا المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الجدية والاحتراف في أداء الرسالة الدعوية.

