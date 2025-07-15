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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفيرة الاتحاد الأوروبي لوزير الأوقاف: مصر لها دور رائد لا يقوم به سواها

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لقائها مع وزير الأوقاف
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لقائها مع وزير الأوقاف
محمد شحتة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم سعادة السفيرة أنجلينا أيخهورست؛ رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد حسن علي موسى؛ مسئول الشئون السياسية لدى وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة؛ وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة برؤية الوزارة ورسالتها، وسبل مكافحة التطرف وترسيخ مفاهيم التآخي والعيش المشترك، فضلاً عن استعراض الغايات المرجوة من مبادرة إحياء الكتاتيب، ومبادرة "صحح مفاهيمك"، باعتبار الأولى مسارًا يخاطب مرحلة الطفولة ويحمي الأطفال من الوقوع في براثن التطرف الديني واللاديني وفي مخاطر الإرهاب، وبوصف المبادرة الأخرى مسارًا يخاطب فئات المراهقين والشباب لتقويم السلوكيات وبناء الإنسان.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الحالية والأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة، واتسم الحوار بالعمق والهدوء، إذ أبدت السفيرة سعادتها باللقاء واستفادتها منه، مؤكدة دور مصر المحوري الذي لا بديل له -بما لها من تاريخ وبما تحويه من علوم ومؤسسات من بينها الأزهر الشريف- في بث صحيح الدين والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لنشر روح الإخاء والتعايش باعتبار ذلك في صميم الوفاء بالواجبات والمسئوليات المشتركة نحو صون الحاضر واحترام أجيال المستقبل؛ لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد الوزير أهمية تنسيق الجهود وتبادل أوجه الدعم في سبيل تحقيق الغايات المشتركة، موضحًا أن جهود مصر في مكافحة التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين لا تعود بالنفع على مصر وحدها، بل هي ركيزة حماية ووقاية للعالم أجمع.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على الترتيب للقاءات أخرى وإجراء المشاورات اللازمة لتدشين مسار تعاوني قوي يحقق الغايات المأمولة ويحمي أجيال الحاضر ويمهد بالخير والوقاية لأجيال المستقبل.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الاتحاد الأوروبي مصر العاصمة الإدارية

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