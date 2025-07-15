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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تطلق أكبر إنتاج تسجيلي عن المساجد التاريخية في مصر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

تُطلق وزارة الأوقاف برنامجًا مرئيًّا جديدًا بعنوان: "مساجد لها تاريخ"، لتوثيق الجوانب التاريخية والمعمارية والدعوية لأهم المساجد المصرية، وإبراز دور الوزارة في صيانتها وتطويرها.

البرنامج من إنتاج وزارة الأوقاف بالكامل، ويُعرض على قناة الحياة، بالإضافة إلى النشر المتزامن على منصات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض البرنامج عددًا من المساجد ذات الرمزية الدينية والوطنية، ومنها: مسجد السيدة زينب، ومسجد سيدنا الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية –رضي الله عنهم– مع تسليط الضوء على الطراز المعماري، والوظيفة الدعوية، والمكانة التاريخية لكل مسجد.

ويتضمّن البرنامج لقطات حية للمساجد، ولقاءات مع عدد من المؤرخين والأئمة، لتقديم قراءة علمية موثقة حول السياقين التاريخي والديني لتلك المساجد، وما شهدته من أحداث بارزة وشخصيات مؤثرة.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بقيمة المساجد الكبرى في مصر، وإبراز عناية الدولة المصرية بها، لا سيما من خلال جهود وزارة الأوقاف في ترميمها وتفعيل رسالتها الدينية والثقافية.

ومن المنتظر أن يُسهم البرنامج في تقديم محتوى معرفي موثوق يخاطب مختلف الفئات، ويُعيد تسليط الضوء على الإرث الحضاري للمساجد المصرية ذات التاريخ العريق.

الأوقاف المساجد التاريخية مساجد مصر مساجد لها تاريخ أهم المساجد

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