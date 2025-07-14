وزارة الأوقاف تقيم أمسية دينية بمناسبة الهجرة في مسجد غمرة المنوفي بالشرابية

أقيمت منذ قليل أمسية دينية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بجامع غمرة المنوفي بحي الشرابية بالقاهرة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية، وتوعية المواطنين بالدروس المستفادة من الهجرة وأثرها على بناء المجتمع وتربية الأبناء.

حاضر في الأمسية كل من الدكتور فتحي الجوهري مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ أحمد خالد خطيب وإمام بالأوقاف، والقارئ عبدالله عماد الدين خطيب وإمام بالأوقاف.

وافتتحت الأمسية بآيات من الذكر الحكيم، ثم تناولت الحديث عن أهم الدروس والعبر من الهجرة وأهمية التخطيط والأخذ بالأسباب، وعدم التواكل والتكاسل وانتظار المدد من الله، فالهجرة تعلم المسلمين ضرورة السعي والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله وصدق اليقين بالله.

وتأتي هذه الأمسية ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة لعمارة بيوت الله تعالى وإحياء الأجواء الروحانية التي تعزز الإيمان والسكينة في نفوس رواد المساجد ومرتاديه، خاصة خلال أيام المواسم الدينية.