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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير الأوقاف يقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف للتهنئة بالمنصب الجديد
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف للتهنئة بالمنصب الجديد
إسلام دياب

استقبل اليوم المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك لتقديم التهنئة لصدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

وقد أشاد رئيس مجلس الدولة بالدور المهم لوزارة الأوقاف في الحفاظ على المجتمع المصري فى مواجهة التطرف الفكري، ونشر قيم التسامح والاعتدال والاهتمام بالشباب من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات التي لا تتوافق مع قيم المجتمع، وبناء إنسان مثقف عبر خطاب ديني رشيد.

وقد أعرب وزير الأوقاف عن عظيم تقديره للمستشار أسامة شلبي بدوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الوطنية في هذا الصرح القضائي العريق، وما يقوم به مجلس الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهري متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الأوقاف، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

المستشار أسامة شلبي مجلس الدولة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قصر الأميرة فوقية

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