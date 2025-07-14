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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ رئيس "قضايا الدولة" بالتعيين الجديد ويشيد بدور الهيئة في حماية مصالح الوطن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محم.

قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم ، بزيارة إلى هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة للمستشار الدكتور حسين مدكور بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة.

ورافق وزير الأوقاف وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ضم كلًا من المستشار جلال عبد العاطي، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي،  محمود الجلاد معاون الوزير للإعلام، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس قطاع الاتصال السياسي.

خلال الزيارة، أعرب وزير الأوقاف عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق للمستشار مدكور في مهمته، مؤكدًا أن هذا التعيين يدعم مسيرة العدالة، ومشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة في الدفاع عن حقوق الدولة وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، عبر المستشار حسين مدكور عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق التعاون بين الهيئة ووزارة الأوقاف، والدور المحوري الذي تؤديه الوزارة في تعزيز الوسطية والفكر الديني الصحيح، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم لخدمة المواطن وتحقيق الاستقرار.

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين، بما يعكس الدور الوطني لكلا المؤسستين في دعم القانون والاستقرار المجتمعي.

كما حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة، من بينهم المستشار أحمد فكري صالح، والمستشار سمير شرادة، والمستشار أحمد ثابت، والمستشار أحمد سعد، والمستشار وليد صالح، والمستشارة شادية عرفات.

وزير الأوقاف قضايا الدولة الأوقاف هيئة قضايا الدولة حسين مدكور

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