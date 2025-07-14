قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: المناطق التي تشهد نموا سكانيا عالي الأكثر فقرا والأقل تعليم
خدعة إسرائيلية جديدة.. نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة
مجموعة عالمية تبحث إنشاء مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
إيران: بعد الهجوم على منشآتنا ليس منطقيا اللجوء لآليات الاتفاق النووي
التعبئة والإحصاء : وصول عدد سكان مصر إلى 108ملايين نسمة خلال شهر
شمال سيناء تستعد لبدء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الريف الغربي لمحافظتي السويداء ودرعا
وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان
ريال مدريد يهنئ تشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية: مستحق عن جدارة
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

احدى الندوات بالمحافظات
احدى الندوات بالمحافظات
عبد الرحمن محمد

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، خاصة النشء والشباب.

وتناول موضوع اليوم الأول، الذي عقد عقب صلاة المغرب، قضية "اغتنام الإجازة الصيفية في العلم النافع والعمل الصالح"، حيث ناقش المشاركون أهمية الوقت وضرورة استثماره في تنمية الذات وخدمة المجتمع، لا سيما خلال فترات الإجازات.

وأكد الأئمة المشاركون أن الفراغ إذا لم يُستثمر فيما ينفع، قد يُفضي إلى انحراف في الفكر أو السلوك، مشيرين إلى دعوة الإسلام إلى العمل والاجتهاد، وحثه على طلب العلم، واستشهدوا بحديث النبي ﷺ:
«اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين).

وتعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من الأئمة والعلماء، في إطار خطة دعوية تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى الثلاثاء 15 يوليو، عقب صلاة المغرب يوميا.

الأوقاف الأسبوع الثقافي الإجازة الصيفية القيم الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

ترشيحاتنا

احدى الندوات بالمحافظات

وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الحرب الإيرانية – الإسرائيلية تكشف تطور الإرهاب الصهيوني وأدواته الرقمية

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة .. حصن نفسك الآن ولا تتكاسل عن ترديدها

بالصور

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد