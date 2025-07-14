وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، خاصة النشء والشباب.

وتناول موضوع اليوم الأول، الذي عقد عقب صلاة المغرب، قضية "اغتنام الإجازة الصيفية في العلم النافع والعمل الصالح"، حيث ناقش المشاركون أهمية الوقت وضرورة استثماره في تنمية الذات وخدمة المجتمع، لا سيما خلال فترات الإجازات.

وأكد الأئمة المشاركون أن الفراغ إذا لم يُستثمر فيما ينفع، قد يُفضي إلى انحراف في الفكر أو السلوك، مشيرين إلى دعوة الإسلام إلى العمل والاجتهاد، وحثه على طلب العلم، واستشهدوا بحديث النبي ﷺ:

«اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين).

وتعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من الأئمة والعلماء، في إطار خطة دعوية تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى الثلاثاء 15 يوليو، عقب صلاة المغرب يوميا.