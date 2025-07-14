أوقاف البحر الأحمر تنظم محاضرة توعوية للأطفال عن "أسس التغذية السليمة"

نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، ومجمع إعلام الغردقة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، محاضرة توعوية للأطفال بعنوان: "أسس التغذية السليمة"، بمسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة.

وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

شارك في فعاليات هذه المحاضرة كل من: الدكتورة كريستين نائبة عن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وفضيلة الشيخ رضا عكاشة إمام وخطيب مسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة، والأستاذة دعاء محمد عبد الإمام عضو مجمع إعلام الغردقة.



وقد تناولت الدكتورة كريستين في كلمتها أهمية التغذية الصحية للأطفال في دعم نمو الجسم والعقل، وقدّمت مجموعة من الإرشادات الغذائية المبسّطة التي يمكن للأسرة اتباعها في الحياة اليومية، منها: ضرورة تناول وجبة الإفطار، والحرص على تنويع مصادر الغذاء، والاعتدال في تناول السكريّات والمأكولات الجاهزة.

وأكدت كذلك على أن بناء وعي الطفل الغذائي هو أحد أسس الوقاية من أمراض العصر، وأن دور الأسرة محوري في غرس هذه القيم الصحية في نفوس الأبناء، كما أشارت إلى أن التغذية السليمة لا تُكلف كثيرًا، لكنها تمنح الكثير من الصحة والسلامة والنشاط.

من جهته، رحب فضيلة الشيخ رضا عكاشة إمام وخطيب المسجد في كلمته بالمشاركين والحضور، مؤكدًا أن التوعية الصحية جزء لا يتجزأ من رسالة المسجد، وأن الحفاظ على صحة الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة، كما أضاف فضيلته أن البرامج الصيفية التي تقدمها وزارة الأوقاف تسعى إلى بناء الإنسان روحيًّا وفكريًّا وبدنيًّا.

من جانبها ثمَّنت الأستاذة دعاء محمد عبد الإمام عضو مجمع إعلام الغردقة هذا التعاون البنّاء بين المؤسسات الثلاث، مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في بناء شخصية الطفل على أسس متوازنة تجمع بين الوعي الصحي، والانتماء الديني، والتنشئة السلوكية السليمة.

وتُعد هذه المحاضرة واحدة من سلسلة لقاءات توعوية وتربوية تنظِّمها مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر خلال العطلة الصيفية، ضمن جهودها في تنفيذ برامج متكاملة تستهدف النشء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.