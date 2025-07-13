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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيًّا حول "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه"

الأوقاف تعقد مجالس فقهية حول “الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه”
الأوقاف تعقد مجالس فقهية حول “الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه”
شيماء جمال

نظمت وزارة الأوقاف 317 مجلسًا فقهيًّا في مختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، الذي يهدف إلى نشر الفكر المستنير، والحثّ على التوعية الدينية، وفق المنهج الأزهري الذي يمثِّل حصانة للمجتمع من الأفكار الهدّامة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.

وتهدف هذه المجالس إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء، من خلال توضيح مفهومه، وشرح فرائضه وسننه ونواقضه، بأسلوب علمي مبسّط يُرسّخ الانضباط الديني، ويُسهم في تعميق الفهم الصحيح لشعائر الطهارة وأثرها في حياة المسلم.

ويُشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الدين الحنيف بأسلوب مستنير يُراعي الواقع، ويُعزّز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.

الأوقاف الوضوء أئمة الأوقاف نواقض الوضوء وزارة الأوقاف

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