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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«الأوقاف» تمثل مصر في مؤتمر أوروبي لمكافحة التطرف بفيينا

د. أسامة رسلان
د. أسامة رسلان
عبد الرحمن محمد

شارك الدكتور أسامة محمد رسلان، المتحدث الرسمي ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف المصرية، في مؤتمر دولي واسع النطاق بالعاصمة النمساوية فيينا، استمر على مدار خمسة أيام، برعاية الاتحاد الأوروبي والأكاديمية الأوروبية للدراسات الدينية، وسط حضور نوعي تجاوز 1200 أستاذ وأكاديمي وباحث من مختلف دول العالم.

وتوزعت أعمال المؤتمر على نحو 250 ندوة بحثية وورشة عمل وحلقة نقاشية، ناقشت محاور متعددة أبرزها مكافحة التطرف والإرهاب، والاندماج، وحوار الأديان، والهجرة، والخطاب الديني، وتاريخ الأديان، ما يجعله من أبرز الفعاليات الأكاديمية والفكرية التي عُقدت خلال العام في هذا السياق.

وجاءت مشاركة الدكتور رسلان من خلال تقديم ورقة علمية باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "الهوية الثقافية الإسلامية والسعي نحو تحقيق اندماج المسلمين في أوروبا"، حيث تضمن العرض التقديمي المصاحب للورقة تشريحًا دقيقًا لأبرز موانع الاندماج التي تعترض المسلمين في المجتمعات الأوروبية، من خلال منظورين فكري وواقعي.

وتناول “رسلان” في عرضه الخلفيات التاريخية والثقافية التي أسهمت في ترسيخ تلك الموانع، مقسمًا إياها إلى أسباب داخلية تعود لسلوكيات بعض المسلمين أو غياب الوعي، وأخرى خارجية ناتجة عن مواقف وسياسات أوروبية، وأوجه قصور في التفاعل المؤسسي مع قضايا الاندماج والتنوع الثقافي.

واختتم الدكتور رسلان عرضه البحثي بطرح مجموعة من الحلول الممكنة التي تسهم في مكافحة التطرف وتعزيز مسارات المواطنة والتكامل المجتمعي داخل أوروبا، وذلك عبر أدوات عملية تشمل إصلاح الخطاب الديني، والتوعية المجتمعية، وتعزيز التعليم متعدد الثقافات، ودعم المبادرات المشتركة بين المؤسسات الإسلامية والأوروبية.

وزارة الأوقاف أسامة رسلان فيينا التطرف الأوقاف

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