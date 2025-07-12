وزير الأوقاف يتفقد مسجد العلي العظيم بالقاهرة .. صور

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مسجد العلي العظيم بالقاهرة، لمتابعة مستوى الأداء الدعوي والخدمي بالمسجد.

رافق وزير الأوقاف في الجولة كلٌّ من اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري؛ والعميد ماهر السيد، المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم؛ والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة؛ وعدد من قيادات الوزارة، وعدد من الأئمة.

وقد استهدفت الجولة الاطلاع الميداني على انتظام الأنشطة الدعوية، والوقوف على الحالة العامة للمسجد من حيث النظافة، وجاهزية مرافقه، والتزام العاملين بأداء مهامهم.

وجّه الوزير بضرورة تعزيز البرامج التثقيفية والدعوية التي تستهدف النشء والشباب، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية الدورية تسهم في رفع كفاءة العمل الدعوي بالمواقع الحيوية.

تُعد هذه الجولة ضمن الجولات التفقدية التي يجريها وزير الأوقاف لعدد من المساجد الكبرى، لتوسيع نطاق البرامج الدعوية والتثقيفية خلال موسم الصيف.