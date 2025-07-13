قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتقدم بثلاثية على باريس سان جيرمان في الشوط الأول بنهائي مونديال الأندية
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
مصر تحكم قبضتها على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث للرجال والسيدات بـ24 ميدالية
شيكو بانزا: الانضمام للزمالك شرف كبير.. وأسعى للتتويج بكل البطولات
الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان
ميتا تشتري PlayAI وتُصعّد سباق الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ضد آبل وسامسونج
الأهلي يرد على خطاب الأخدود السعودي لشراء إمام عاشور
أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسامة الجندي: الإنسان يحمل بداخله قوة غيبية تحفظه من الوقوع في الزلل

الدكتور أسامة فخري الجندي
الدكتور أسامة فخري الجندي
أحمد سعيد

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإنسان يحمل بداخله قوة غيبية تحفظه من الوقوع في الزلل، مشيرًا إلى أن العلماء أطلقوا على هذه القوة اسم "الفطرة" أو "الضمير"، وهو بمثابة الرقيب الداخلي الذي يأمر وينهى ويحذر صاحبه من السقوط في الخطأ، ومنه نقل الشائعات.

وأضاف الدكتور أسامة فخري الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن "الضمير كالبيت الذي لا يجوز أن يدخله أحد إلا بإذن، فإذا تسلل إليه خلق مذموم وقت غفلة، فإنه يختبئ في زواياه، ويبدأ في إعادة صياغة توجهات الإنسان نحو الفساد والقبح والشر دون أن يشعر"، مؤكدًا أن حماية الضمير تكون بالتحصين الدائم بالأخلاق الحسنة ومراجعة النفس باستمرار.

أسامة فخري الجندي: القوة الفكرية لدى الإنسان مثل جهاز التصفية

وتابع الدكتور أسامة فخري الجندي "القوة الفكرية لدى الإنسان مثل جهاز التصفية الذي يميز بين الغث والسمين، وبين الخير والشر، وبين الحق والباطل، ومن هنا تأتي أهمية أن تُفعّل ضميرك لحظة أن تسمع أو تقرأ أو تشاهد شيئًا، فلابد من الغربلة والتصفية قبل النشر أو المشاركة مع الآخرين".

وشدد الدكتور أسامة فخري الجندي على ضرورة الحذر من الحماس والاندفاع في نقل الأخبار، حتى لو كانت صادقة في ظاهرها، لأنها قد تؤدي إلى مآلات لا تحمد عقباها، وقد تثير فتنة أو تفرق بين الناس، قائلاً: "ليس كل خبر حقيقي يصلح للنشر، فالحكمة تقتضي أن تنظر إلى ما بعد الكلمة، ماذا سيحدث بعدها؟".

واختتم حديثه قائلا : "الوعي الحقيقي يعني أن تتريث وتتثبت، كما أمرنا الله: 'فتبينوا' و'فتثبتوا'، فلا تكن مجرد ناقل للشائعات، بل كن صاحب وعي وبصيرة، تحمي نفسك ومجتمعك من الفتن والفساد، ولا تفتح بيت ضميرك لكل داخل دون إذن أو حساب".

الدكتور أسامة فخري الجندي وزارة الأوقاف الأوقاف الإنسان يحمل بداخله قوة غيبية الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

OpenAI

OpenAI تستعد لمنافسة Google Chrome بإعادة تعريف تجربة البحث على الإنترنت

HMD

شركة HMD تقلص عملياتها في الولايات المتحدة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية

هيونداي إلنترا HD

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2021 في سوق المستعمل

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد