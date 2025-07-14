ترسيخ مبادئ العدالة.. وزير الأوقاف يقدم التهنئة لرئيس محكمة النقض

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

رافق الوزير وفداً رفيع المستوى ضم كل من المستشار جلال عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، الدكتور أسامة رسلان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف .

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ،والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ،والقاضي معتز مبروك مدير النيابة العامة لدى محكمة النقضو والقاضي خالد صالح نائب رئيس محكمة النقض ، و القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .

أعرب وزير الأوقاف خلال اللقاء عن خالص تمنياته للقاضي عاصم الغايش بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار وزارة الأوقاف في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع .