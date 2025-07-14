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بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة

جثة
جثة
ندى سويفى

لغز غريب نجحت مباحث إمبابة في حله وفك طلاسمه والكشف عن جريمة عمرها عامين بعدما تلقت بلاغا من خارج البلاد باختفاء خليجي مقيم بمصر ونجحت في التوصل للجاني الذي تبين أنه صديقه قام بقتله وإحراق جثته وطحن عظامه ودفنه في مزرعة بالريف الأوروبي.

تلقى رئيس مباحث إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغ من أسرة شخص خليجي يدعي "عبدالله ع"، 83 عام، يفيد باختفائه منذ عامين وانقطاع الاتصال، وبعدها ورد اتصال غامض لأسرته أخبرهم بعدم رغبته في التواصل معهم مرة أخرى.


عقب تلقي البلاغ كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتبين من خلال تشكيل فريق بحث أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مكتبة يدعي "صابر"، حيث استدرج المجني عليه إلى مزرعة بالريف الأوروبي في الشيخ زايد، بزعم تنفيذ مشروع تجاري في تجارة الملابس، ثم هشم رأسه باستخدام كوريك وأشعل النار في جسده للتخلص منه ودفن رفاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل الضحية وطحن ما تبقى من عظامه بنفس الأداة "كوريك" ودفنها داخل المزرعة، كما استولى على مبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزة المجني عليه وقت الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على ما تبقى من رفات الضحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مباحث إمبابة اختفاء خليجي الريف الأوروبي

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