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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم

عصابة منصة VSA
عصابة منصة VSA
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى عمليات النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى “VSA”.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من 58 مواطنا بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "VSA" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة 2,5 مليون جنيه بدعوى إستثمارها لهم نظير أرباح مالية مزعومة .


  أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وإيهامهم بإستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم بمشاهدة مقاطع فيديو (إعلانات لشركات عالمية) من خلال التسجيل بمنصة "VSA" وسداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية ، وقيامهم بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مقابل عمولات مالية ، والتواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق واتس آب بإستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامى.


 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبط (23 متهم) وبحوزتهم (مبالغ مالية – محافظ إلكترونية – سيارات - هواتف محمولة حواسب آلية – كميات كبيرة من شرائح هواتف محمولة "مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية") "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


  
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .

وزارة الداخلية النصب VSA الأجهزة الأمنية منصة إلكترونية

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