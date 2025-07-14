الضحايا خسروا ملايين .. الداخلية تعلن القبض على عصابة تطبيق VSA | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى “VSA”.



البداية عندما تبلغ من 58 مواطن بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "VSA" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة 2,5 مليون جنيه بدعوى إستثمارها لهم نظير أرباح مالية مزعومة .





أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وإيهامهم بإستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم بمشاهدة مقاطع فيديو “إعلانات لشركات عالمية” من خلال التسجيل بمنصة "VSA" وسداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية ، وقيامهم بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مقابل عمولات مالية ، والتواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق واتس آب بإستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبط 23 متهم وبحوزتهم (مبالغ مالية – محافظ إلكترونية – سيارات - هواتف محمولة حواسب آلية – كميات كبيرة من شرائح هواتف محمولة "مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية") " بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .