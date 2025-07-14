بينها تجاوز سرعة وعكس اتجاه.. المرور يضبط 121 ألف مخالفة في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 121395 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 3607 سائق تبين إيجابية 434 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1283 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه- تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 368 سائق تبين إيجابية 25 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 24 محكوم عليهم بإجمالى 48 حكم، كما تم التحفظ على 9 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.