وزير الأوقاف يهنئ المستشار أسامة شلبي بتوليه رئاسة مجلس الدولة

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، مقر مجلس الدولة، لتقديم التهنئة إلى المستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، ومؤكدًا على الدور الجوهري الذي يقوم به مجلس الدولة في حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، اعتزازه بالعلاقة الوثيقة بين وزارة الأوقاف ومجلس الدولة، مشيدًا بما تبذله هذه المؤسسة القضائية العريقة من جهود لصون مصالح الدولة ودعم مسيرتها القانونية.

من جهته، أعرب المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من وزير الأوقاف ووفد الوزارة، مؤكدًا عمق الشراكة بين الجانبين في خدمة المصلحة الوطنية، ومثمنًا جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي وترسيخ القيم الدينية المعتدلة التي تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

ضم وفد وزارة الأوقاف عددًا من القيادات، بينهم المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة، و محمود الجلاد معاون الوزير للإعلام، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس قطاع الاتصال السياسي.

وحضر اللقاء من جانب مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، وعدد من قضاة المجلس، و الأمين العام للمجلس.