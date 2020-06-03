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تكنولوجيا

جوجل تزيل تطبيقا هنديا من متجر Google Play.. اعرف السبب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:02 م
جوجل تزيل تطبيقا
جوجل تزيل تطبيقا هنديا من متجر Google Play
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شيماء عبد المنعم
أزالت شركة جوجل Google الأمريكية، تطبيقا، اكتسب شعبية كبيرة في الهند خلال الأسابيع الأخيرة، والذي تم تنزيله لأكثر من 5 ملايين مرة منذ أواخر شهر مايو المنصرم.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، حذفت عملاق البحث الأمريكي جوجل، تطبيقا يسمى Remove China Apps، من متجر تطبيقات أندرويد التابع لها جوجل بلاي Google Play، والذي يزعم مطوروه أنه يسمح لمستخدميه تحديد خدمات الهواتف الذكية التي طورتها الشركات الصينية، وإزالتها بسهولة.


ويأتي هذا التطبيق الذي ادعى أنه تطبيق تعليمي، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الدولتين الآسيويتين، والذي أزالته شركة جوجل لانتهاجه سياسة السلوك المخادع مع متجر جوجل بلاي.

وبموجب هذه السياسة، تحجب جوجل التطبيقات التي تحاول خداع المستخدمين، والتى تمنع التطبيقات في متجرها من إجراء تغييرات على إعدادات جهاز المستخدم أو الميزات خارج التطبيق دون علم المستخدم وموافقته، كما تمنع أيضا التطبيقات التى تشجع أو تحفز المستخدمين على إزالة التطبيقات الخارجية أو تعطيلها.

الجدير بالذكر أن تطبيق Remove China Apps، والذي طورته شركة OneTouch AppLabs الهندية، اكتسب شعبية كبيرة في الهند مع تزايد المشاعر المعادية للصين بين العديد من المواطنين، حيث تصاعد التوتر بين الدولتين الأكثر سكانا في العالم في الأيام الأخيرة، بسبب نزاع الدولتين على حدود جبال الهيمالايا.
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