خرائط جوجل تقدم تحديثات جديدة لفيروس كورونا.. فيديو

كشفت شركة جوجل Google الأمريكية، أن تطبيق الملاحة التابع لها خرائط جوجل Google Maps ، سيقدم دعما للمستخدمين في التنقل بشكل أفضل، حيث يجلب التحديث الأخير أدوت تدعم سلامة مستخدميها.





فيروس كورونا. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتيح التحديث الأخير لتطبيق خرائط جوجل Maps، مجموعة جديدة من الأدوات التى تقدم للمستخدمين تنبيهات وتحذيرات حول القيود التى تفرضها بعض المناطق نتيجة لتفشي









وقد بدأت الكثير من دول العالم في تخفيف حدة القيود والحظر المفروض بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن فرضت الكثير من الحكومات القيود على إستخدام وسائل النقل العام نتيجة لانتشار فيروس كورونا.





ومع الإجراءات الجديدة ستقدم جوجل من خلال تطبيق الخرائط تنبيهات لاستخدام وسائل النقل العام للحفاظ على سلامتهم، وسيتلقى مستخدمي خرائط جوجل في الأرجينتين و أستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وفرنسا وكولومبيا والهند والمكسيك وهولندا وبلجيكا وتايلاند والولايات المتحدة، إشعارا يفيد بأنه قديتم تعليق الخدمات العامة في بعض المناطق بهذه الدول.





وتشمل التنبيهات تحديد المواقع التي تتضمن نقاط للتفتيش لكوفيد 19، إلى جانب إظهار القيود التي تفرض في المواقع التي سيمر بها المستخدم أثناء القيادة، وسيتلقى المستخدمون في كندا والمكسيك والولايات المتحدة تنبيهات القيادة عند عبور حدود هذه الدول.





وكما يظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار وسائل النقل العام، البلدان التى قررت تقليل القطارات والحافلات العاملة للمساعدة في توصيل العالقين إلى منازلهم، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وبالإضافة إلى ذلك، يجلب تحديث خرائط جوجل الأخير ميزة تدعم المستخدم في التحقق من إرشادات السلامة في المرافق أثناء السفر، إلى جانب التحقق من المواقع التي تضم مرافق طبية أو مراكز اختبار فيروس كورونا، في كلا من إندونسيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.





وعلى الصعيد الدولى، ستطلق جوجل من خلال هذا التحديثميزة جديدة، والتي توضح إحصاءات للتنبؤ بمواقع الإزدحام للنقل العام، وأيضا التنبؤ بدرجات الحرارة، مع عرض تفاصيل ومعلومات عن محطات النقل العام خلال فترة زمنية محددة، لمساعدة المستخدمين على التخطيط لرحلتهم وتجنب التجمعات قدر الإمكان.