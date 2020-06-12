جوجل تقتبس أفضل 5 ميزات بـ iOS لأندرويد 11.. تعرف عليها.. فيديو

أطلقت جوجل Google ، الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل التابع لها Android 11 beta، والذي يضم مجموعة من الميزات الجديدة المقتبسة من نظام شركة آبل iOS





وفيما يلي نستعرض 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد 11 مقتبسة من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS، وفقا لما ذكره موقع "techzimo" التقني.









1. الإذن لمرة واحدة:

أضافت جوجل خاصية جديدة ضمن ميزات الأمان والخصوصية في نظام أندرويد، حيث قدمت في نظامها التشغيلي الجديد أندرويد 11، أُذونات المرة الواحدة One-time permission، والتي تتيح للمستخدمين منح الإذن لمرة واحدة للإذونات ذات الحساسية الكثيرة، مثل الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، أو الكاميرا، بحيث يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة يحاول فيها الوصول إلى هذه الإذونات، والتى قدمتها آبل خلال العام الماضي في نظام iOS 13.









2. التحكم بالمنزل الذكي:

أضافت آبل في نظام التشغيل iOS، عناصر التحكم بمنصة HomeKit، إلى قائمة مركز التحكم في هواتف آيفون في إصدار iOS 10، وعلى غرار آبل، أضافت جوجل أحد أهم التغييرات الجديدة في أندرويد 11، هو توفر عناصر التحكم بالمنزل الذكي على مستوى نظام التشغيل، والذي يتيح لك القدرة على التحكم بالأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة، من خلال قائمة زر التشغيل الجديدة، حيث يمكنك الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف للوصول إليها.





3. واجهة الشاشة:

يجلب نظام أندرويد 11 واجهة معدلة قليلا لأخذ لقطة للشاشة، وهي تشبه واجهة المستخدم المجددة التي قدمتها آبل في إصدار iOS 11، حيث سيؤدي أخذ لقطة للشاشة في نظام جوجل إلى ظهور معاينة لها في الزاوية السفلية من الشاشة، حيث يمكنك بعد ذلك النقر عليها للتبديل إلى أداة تحرير للتعليق على الصورة ومشاركتها بسرعة.





4. عناصر سهلة للتحكم بالوسائط المتعددة:

تعمل جوجل في أندرويد 11 على تسهيل التبديل بين أجهزة الوسائط، حيث أضافت عناصر التحكم بمشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا.





5. ميزة تسجيل الشاشة:

تقدم جوجل أيضا في نظام أندرويد 11 ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، وهذا شيء لم يكن متاحا في نظام أندرويد مطلقا كميزة على مستوى النظام، حيث كانت تقدمها بعض شركات تصنيع الهواتف كأداة مدمجة في واجهة المستخدم، وهي ميزة متوفرة في نظام التشغيل التابع لآبل iOS.