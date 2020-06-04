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تكنولوجيا

اعرف السبب.. دعوى قضائية ترغم جوجل على دفع 5 آلاف دولار لكل مستخدم

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:59 م
جوجل
جوجل
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شيماء عبد المنعم
تسعى دعوى قضائية جماعية مقترحة للحصول على تعويض قدره 5 مليارات دولار من شركة جوجل Google، والتي توجه لعملاق التكنولوجيا الأمريكية اتهاما بأنها تغزو خصوصية الملايين من المستخدمين بشكل غير قانوني، من خلال تتبعهم بشكل متكرر أثنا استخدام المتصفح في الوضع الخاص (الخفي).


ووفقًا لما ذكرته وكالة "reuters"، تواجه شركة عملاق البحث تهمة جمع معلومات المستخدمين السرية حول ما يشاهده الأشخاص عبر الإنترنت وأين يتصفحون، وذلك بالرغم من استخدامهم لما تسميه جوجل وضع التصفح الخفي Incognito mode.




وتطلب الدعوى التى تقيمها شركة "Boies Schiller Flexner" للمحاماة، تعويضا قدره 5 آلاف دولار عن الأضرار التى تعرض لها كل مستخدم بسبب انتهاك قوانين التنصت الفيدرالي وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا، وتتضمن الدعوى ملايين من مستخدمي جوجل الذين تصفحوا الإنترنت في الوضع الخاص منذ 1 يونيو 2016.


وبحسب الشكوى المقدمة للمحكمة الفيدرالية، بالولايات المتحدة، فإن الشركة الأمريكية تجمع البيانات من خلال Google Analytics وGoogle Ad Manager، والتطبيقات الأخرى والإضافات الخاصة بمواقع الويب، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية.


وقالت الشكوى: "إن ذلك يساعد جوجل في التعرف على أصدقاء المستخدمين وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة، وعادات التسوق، والأشياء التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ولا يمكن للشركة مواصلة نشاط جمع البيانات السرية وغير المصرح بها من كل أمريكي لديه جهاز حاسب أو هاتف"، وأضافت: "إن جوجل لا يمكنها الاستمرار في الانخراط في جمع البيانات السرية وغير المصرح بها من كل أمريكي تقريبًا مع جهاز كمبيوتر أو هاتف".


جدير بالذكر أن وضع التصفح الخفي في متصفح جوجل الشهير Chrome، يمنح المستخدمين خيار تصفح المواقع على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم في المتصفح أو الجهاز أو سجل البحث، لكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات جوجل أنليتكس لتتبع الاستخدام.
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