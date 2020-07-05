بسبب ميزة في iOS 14 .. آبل تنذر المستخدمين إذا تم اختراقهم

أتاحت شركة آبل لمستخدميها من هواتف آيفون وأجهزة آيباد ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 14 على خدمة iCloud Keychain ، والتى تمكن المستخدمين من معرفة إذا كان قد تم اختراق كلمات السر الخاصة بهم.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن آبل قدمت قائمة توصيات الأمان الجديدة التي تعرض فقط كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، والتي يمكن أن تعرض حساباتهم للخطر بسبب الاختراق، كما ستقوم بانذار المستخدمين عدد من الإنذارات.





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وتشمل الانذارات وجوب تغيير كلمات السر إذا كانت ضعيفة، عدم استخدام كلمات سر من نوع 123، وجوب التنويع بين الرموز المستخدمة في انشاء كلمات السر، أو إذا كانت هناك كلمة واحدة تستخدم لأكثر من موقع.





وخدمة iCloud Keychain ، هى خدمة تخزين ومزامنة جميع كلمات المرور الخاصة بك من مواقع الويب والتطبيقات المختلفة من خلال iCloud. يحيث مكن للمستخدمين الوصول إلى iCloud Keychain باستخدام iPhone أآيفون و iPad آيباد عن طريق فتح تطبيق الإعدادات ثم الضغط فوق قائمة كلمات المرور.





وكان عدد من التطبيقات مثل لينكد إن وتيك توك وغيرها قد توقفت عن خزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، بفضل ميزة الخصوصية التى أصدرتها آبل لأجهزتها، في نظام التشغيل الجديد iOS 14 ، والتى ستقوم بإخبار المستخدمين بالتطبيقات التى تقوم بتخزين بياناتهم، جعل العديد من التطبيقات بالتراجع عن تتبع وتحزين البيانات.



