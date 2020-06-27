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تكنولوجيا

آبل تمكن المستخدمين من كتابة تعليقات على صورهم بنظام iOS 14 .. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 07:01 م
آبل تمكن المستخدمين
آبل تمكن المستخدمين من كتابة تعليقات على صورهم ضمن iOS 14
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ندى على
أتاحت شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، خاصية جديدة للصور في نظام التشغيل iOS 14، حيث سيستطيع المستخدمون إجراء تغييرات على صورهم القديمة، وكتابة التعليقات عليها. 

وبحسب موقع Ubergizmo سيتمكن المستخدمون على تطبيق الصور على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، القيام بإجراءات تعديل على الصور منها كتابة وصف للصور، وتحديد مكان الصورة، وترتيبها فى ألبومات ضمن عدة صور أخرى متعلقة بها. 


وستساعد الميزة الجديدة المستخدمين في تسهيل البحث عن الصور القديمة في تطبيق الصور، حيث يستطيع المستخدمون عن طريق الميزة بتكوين مكتبة منظمة للصور، ضمن تواريخ وأحداث وأماكن معينة. 

وبداية من شهر سبتمبر القادم سيتطيع المستخدمون تفعيل الميزة الجديدة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، عند إصدار نظام التشغيل الجديد iOS 14 ، والتى أعلنت عنه آبل في مؤتمر المطورين WWDC 2020، والذى عقد منذ عدة أيام. 

 وكان من ضمن الميزات التى كشفت عنها آبل في هواتف آيفون ضمن نظام iOS 14 ، ميزة  تسمى Find My ستكون مسئولة عن تتبع هواتف آيفون وكذلك سماعات AirPods المفقودة أو المسروقة، وتقدم برنامجا ملحقا بالشبكة يتيح العثور على تلك الأجهزة المفقودة وتحديد مكانها، وتعمل آبل على إخضاع الخاصية لرقابة شديدة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من البعض.

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