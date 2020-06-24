آبل تتيح لمستخدمي آيفون أكثر ميزتين طلبًا.. فيديو

أتاحت شركة آبل Apple لمستخدميها أخيرا، أكثر ميزتين مطلوبتين لأصحاب هواتف آيفون ، حيث ستمنحهم لأول مرة تجربة أى بريد إلكترونى، ومتصفح للويب يريدونه.





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن الميزتين كانتا على قوائم أمنيات المستخدمين لسنوات، حيث أعلنت عنها آبل لأول مرة، في المؤتمر السنوى لمطوريها WWDC 2020 ، الذى عقد أول أمس.









وأطلقت آبل الميزتين ضمن ميزات عديدة لنظام تشغيل آبل الجديد iOS 14 ، والذى أعلنت عنه الشركة رسميًا، حيث سيتم تطبيقه على هواتف آيفون وأجهزة آيباد في شهر سبتمبر المقبل.





وستسمح آبل للمستخدمين باستبدال تطبيق البريد Mail بخيارات أخرى مثل تطبيقات Gmail أو Outlook كتطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي، في خطوة يبدو فيها أن آبل قامت بتخفيف بعض السيطرة على نظامها لصالح المستخدمين.





كما يمكن للمستخدمين اختيار متصفح ويب آخر غير الموجود في هواتف آيفون مثل متصفحات Chrome أو Firefox أو أي متصفح ويب آخر تابع لجهة خارجية كخيار افتراضي لفتح روابط الويب بدلًا من Safari سفارى.



