آبل تساعد السائقين في تجنب الإشارة الحمراء على Apple Maps

عقد أمس المؤتمر السنوى لمطورى آبل WWDC 2020 ، والذى يعتبر من أهم المؤتمرات التكنولوجية في العالم، حيث تم فيه عرض خطط عملاق التكنولوجيا شركة آبل ، وأحدث التطورات والتغييرات التى ستجريها على أجهزتها.





وبحسب موقع Apple Insider فإنه تم الإعلان عن خصائص نظام التشغيل الجديد تم الإعلان عن خصائص نظام التشغيل الجديد iOS 14 ، في أجهزة آيفون وآيباد، ومن ضمنها أن آبل ستتيح لمستخدمي خدمة خرائط آبل Apple Maps ، معرفة متى سيقتربون من الإشارة الحمراء أثناء القيادة أو كاميرات السرعة التى ترصد السائقين الذين يستخدمون السرعة الزائدة.









وبمجرد حصول المستخدمين على هذه الميزة في إصدار iOS 14 فإنها ستظهر الإشارات الحمراء والكاميرات في عرض الخريطة ، بحيث يمكن للسائقين رسم مسار يتجنب أي سرعة ملحوظة أو الإشارات الحمراء.





ومن المفترض أن هذه الخاصية، ستمنع عدد كبير من الحوادث أو الأخطاء المرورية الناتجة عن عدم التركيز، حيث ستساعد الخاصية السائقين على الاستعداد لكل الإشارات الحمراء، حيث ستظهر على خريطة الهاتف بعدة دقائق كافية، للاستعداد.





وكانت شركة جوجل قد أضافت بعض الميزات المشابهة على تطبيق الخرائط الخاصة بها Google Maps، والتى تسمح للسائقين بمعرفة أماكن الكاميرا ونقاط التفتيش التابعة للشرطة، ولكن للمستخدمين في عدد محدود من الدول.



