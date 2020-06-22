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تكنولوجيا

خاصية لتتبع النوم ومعالجة الأرق ووضع مخصص للأطفال آبل تكشف عن تليفزيونها الذكي .. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:33 م
آبل تكشف عن تليفزيونها
آبل تكشف عن تليفزيونها الذكى
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ندى على
تناول مؤتمر آبل WWDC 2020 السنوى، 2020 عددا من التغييرات الجذرية على أجهزة آبل المختلفة، من منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في، والذى يرأسه المدير التنفيذى لشركة آبل تيم كوك. 

وتحدث المؤتمر عن جهاز تليفزيون آبل الذكى Apple TV والذى سيحتوى على عدد من الخصائص منها، أن التليفزيون سيحصل على طريقة جديدة لعرض الآيفون وتطبيقاته على الجهاز. 

WWDC: Apple TV — The underestimated story | Computerworld
كما سيدعم عددا من أجهزة xbox مثل xbox elite2 وكذلك Xbox adaptive controllers و كما سيكون هناك تطبيقا يسمى Apple TV ، يمكن ربطه على هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى.  

وسيحصل تليفزيون آبل الذكى على وضع مخصص للأطفال لعرض ما يناسب سنهم ، وكذلك تطبيق جديد لتتبع النوم، لمعالجة الأرق، بالإضافة إلى تطبيق آخر يسمى Apple TV box . 

WWDC 2018: Apple TV Adds Zero Sign-on and Screensavers from Space ...

جاء ذلك في  المؤتمر السنوى لمطورى آبل WWDC 2020 ، للعام الحالى، 2020، والذى يقام عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.

ولمشاهدة ماجاء في المؤتمر تابع الفيديو 

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