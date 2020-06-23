بعد إطلاق iOS 14 رسميًا.. تعرف على ميعاد تحميله على آيفون وآيباد

تحسين خرائط أبل



قامت أبل بالتوسع في خرائط أبل بشكل كبير في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا، مع مسارات جديدة لركوب الدراجات، واتجاهات جديدة للسيارات الكهربائية مع معلومات الشحن وأدلة الاستكشاف القابلة للحفظ.









خصوصية متجر App Store



قامت أبل بإعطاء المستخدمين الخصوصية لتطبيقات App Store لعدم مشاركة التطبيقات لبيانات المستخدمين التى يقومون بتحميلها، والتأكد من سؤال المستخدمين قبل التتبع.









ميزة CarPlay



ميزة CarPlay الخاصة بربط السيارة من خلال نظام ذكي بهاتفك الآيفون على تحسينات جديدة فى مؤتمر المطورين السنوى الخاص بشركة أبل الأمريكية، وذلك من خلال نظام التشغيل المنتظر IOS 14.









تحويل النص المكتوب لرقمى



وبات من الممكن تحويل الكلام المكتوب بقلم أبل apple pencil إلى نص رقمي، وأيضًا طريقة عرض جديدة للصور، حيث سيتاح لمستخدمي آيباد طريقة عرض وترتيب جديد للصور، ويمكنك الكتابة في أى مكان يمكن وتحويلها لكلام مكتوب رقميًا، بمجرد الضغط مرتين علي الكلام المكتوب باليد وحتى الرسومات، الأمر الذى يعني شكل أفضل و أكثر دقة للمحتوى المكتوب.









خصائص Apple smart watch



وحصلت ساعات أبل الذكية على عدد من الخصائص، المهمة منها تطبيق Workout للياقة البدنية، واستتخدام منبه قوى، ولكن لا يسبب الإزعاج للآخرين، وخاصية تتبع وقت النوم.







