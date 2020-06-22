سماعات إيربودز تنقل الصوت بين آيباد وآيفون في نفس الوقت .. فيديو

ضمن متابعة المؤتمر السنوى لمطورى آبل WWDC 2020 ، للعام الحالى، والذى يرأسه المدير التنفيذى لشركة آبل تيم كوك، والذى يقام عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة و الوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذى يشهد الإعلان عن أنظمة تشغيل آبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في.









ومن ضمن التغيرات الجديدة التى ستشهدها سماعات EarPods الإيربودز في آبل ، هو أن هذه السماعات ستمكنك من الانتقال تلقائيًا بين الأجهزة المختلفة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة فيديو في الآيباد وعند تلقي مكالمة على الآيفون ينتقل الصوت تلقائيًا بين الجهازين.









كما أن سماعات EarPods ستتمكن من عرض الصوت من الأجواء المحيطة بالمستخدمين ويمكنها التأقلم حسب حركتهم وحركة الرأس وكذلك عند حركة الجهاز بخاصيه تسمى Special audio .









أما بالنسبة لساعات آبل الذكية الجديدة فستحصل على عدد من الخصائص أهمها ‏مشاركة الواجهات مع الأصدقاء من خلال متجر التطبيقات، على الساعة.









كما ستحصل ساعات Apple Watch على واحد من أفضل الخصائص على الإطلاق وهو منبه قوى لإيقاظ الشخص نفسه ولكنه هادئ الصوت على كل من حوله.









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